Sangiovannese: nessun progresso nelle trattative societarie, tifoseria in ansia

Nessun passo indietro (ufficiale) ma nemmeno uno in avanti che possa far rasserenare il morale all’interno di una tifoseria sempre più preoccupata delle vicende societarie della Sangiovannese. È trascorso un mese e mezzo dalla fine del campionato, già prima della sua naturale conclusione si era mosso qualcosa per dare un futuro al principale sodalizio calcistico cittadino ma, alla data odierna, nonostante vari incontri e colloqui, soprattutto con gente del posto, non è arrivata una risposta che possa far pensare positivo.

I tre soggetti del posto, con i quali Valentina Vadi ha instaurato una trattativa, non hanno fatto sapere più niente dopo l’incontro della settimana scorsa soprattutto con Martino Neri (nella foto), main sponsor, che aveva chiesto giusto qualche giorno di tempo per cercare una figura che potesse gestire, proprio a nome dei tre imprenditori, il club. Un manager che si occupi a 360° del Marzocco.

Al momento non è arrivato sul tavolo del sindaco nessun nome che non fa altro che confermare come già più volte espresso dai soggetti interpellati che non è loro intenzione apparire in prima persona vuoi per impegni professionali vuoi per il fatto che il calcio non è assolutamente nelle loro priorità. Doveva esserci, sempre in questa settimana, anche il primo colloquio con gli intermediari del gruppo americano che però, a quanto saputo, hanno chiesto altri giorni a Valentina Vadi per presentarsi la prossima con tutta la documentazione.

Massimo Bagiardi