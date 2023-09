Allacciamento idrico e fibra ottica: marciapiedi off limits

2Da domani a martedì 10 ottobre per la realizzazione di un allacciamento idrico e fognario in centro storico divieto di passaggio nel camminamento pedonale che va dalla chiesa di San Bartolomeo a via San Niccolò in orario 8-18. Per il posizionamento della fibra ottica e lavori alla rete del gas tra le 8,30 e le 17,30 divieto di utilizzo dei marciapiedi di San Zeno.