Alla scoperta degli Etruschi, festa al parco archeologico del Sodo

A Cortona è di scena la "Festa Etrusca". L’appuntamento è in programma sabato e domenica prossimi al parco archeologico del Sodo e sarà ad ingresso gratuito. Si tratta di un progetto dalle molteplici sfaccettature, centrato sugli Etruschi che ha come scopo la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso una serie di eventi che fanno da ponte tra il passato ed il presente. "Far conoscere gli usi ed i costumi di un popolo enigmatico come quello degli etruschi non è cosa semplice – confermano gli organizzatori - ma attraverso un’offerta mirata (ricostruzione storica, laboratori didattici, visite guidate e tecnologia) si riesce a colmare la distanza tra il pubblico e la nostra storia. L’edizione del 2024 vede la Donna come tema centrale. Attraverso la ricostruzione storica e momenti di vero e proprio "living history" sarà possibile far conoscere ai visitatori chi erano le donne etrusche e quanto il loro ruolo fosse cruciale in ogni aspetto, anche in quello religioso e politico. "Questa celebrazione della donna etrusca, così moderna seppur impressa in uno spazio temporale così antico, permetterà di delineare con chiarezza la profonda importanza che hanno avuto per la nostra storia", spiegano ancora gli organizzatori. Non mancheranno i laboratori didattici dedicati ai più piccoli. Attraverso attività creative e interattive, i bambini avranno l’opportunità di esplorare vari aspetti della vita quotidiana degli Etruschi, dalla produzione di ceramiche alla scrittura dell’alfabeto etrusco, dalla realizzazione di gioielli ispirati all’antica arte etrusca alla simulazione di scavi archeologici. Tra gli appuntamenti in programma anche rievocazioni storiche. Attraverso scenari accuratamente ricreati e costumi fedeli all’epoca, i partecipanti sono immersi nell’atmosfera vibrante e coinvolgente di una città etrusca, con mercanti, artigiani, sacerdoti e guerrieri che animano le strade e le piazze. Le rievocazioni includono anche spettacoli teatrali e dimostrazioni di abilità artigianali e militari. Il via sabato alle ore 10. Le iniziative si concluderanno domenica alle ore 13. Tutte le info su www.cortonamaec.org.

La.Lu.