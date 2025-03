Alla scoperta degli antichi mestieri: "Un patrimonio da difendere"

Il mondo di oggi è sempre più moderno e tecnologico, per questo motivo ricercare e riscoprire i mestieri di un tempo è stato molto bello e istruttivo e ci ha fatto apprezzare ancora di più le tradizioni e le radici del nostro territorio. La nostra Vallata, il Casentino, è una terra ricca di tradizioni e antichi mestieri che sono stati tramandati di generazione in generazione e rappresentano un patrimonio culturale che merita di essere riscoperto. Noi bambini dalla nostra ricerca, sugli antichi mestieri del nostro territorio, abbiamo scoperto che nel passato esistevano tanti lavori interessanti e importanti che oggi non vediamo più. Ecco alcuni mestieri che abbiamo trovato: il carbonaio, l’arrotino, il mugnaio, il cestaio, il lattaio, il cenciaiolo, il seggiolaio e il bigonaio.

IL CARBONAIO

Andava nei boschi tagliava la legna che veniva accatastata e coperta per poi essere bruciata seguendo una specifica procedura. L’ARROTINO

Affilava i coltelli, si muoveva in bicicletta e una volta ribaltata diventava il suo tavolo da lavoro.

IL MUGNAIO

Aveva il compito di trasformare il grano in farina grazie al suo mulino ad acqua.

IL CESTAIO

Fabbricava le ceste con i rami di salice e vimini, la lavorazione dei cesti veniva fatto nei mesi invernali.

IL LATTAIO

Tutte le mattine consegnava a domicilio il latte fresco alle famiglie. IL CENCIAIOLO

Era un venditore di stracci vecchi e usati.

IL SEGGIOLAIO

Andava per le case a riparare le sedie.

IL BIGONAIO

Artigiano che costruiva i bigoni recipienti di legno che venivano usati per la vendemmia. La loro scoperta ci ha permesso di comprendere l’importanza delle tradizioni e della manualità. Molti di questi mestieri sono scomparsi o sono stati sostituiti dalle nuove tecnologie. In questa ricerca abbiamo voluto riportare alla memoria alcuni di essi per non dimenticarli e per ricordare che ogni lavoro, per quanto piccolo o grande, ha un valore immenso. Questi mestieri rappresentano un’importante eredità culturale e sono un esempio di come le tradizioni artigianali possono essere preservate e valorizzate nel tempo. Questo viaggio nel passato è stato per noi affascinante e istruttivo e ci ha fatto apprezzare di più le tradizioni e le radici della nostra Comunità.