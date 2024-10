Alla Misericordia di Castiglion Fiorentino un nuovo pulmino Renault Kangoo cinque posti

Arezzo,14 ottobre 2024 – A due anni di distanza si rinnova l’impegno tra l’azienda aretina “Eventi Sociali” e la Confraternita di Misericordia per il progetto di “Muoversi & non Solo” con l’acquisto di un nuovo pulmino Renault Kangoo 5 posti.

“Questo è un momento molto importante - dichiara la Governatrice della Confraternita della Misericordia, Paola Salvadori - perché le richieste che arrivano dalla popolazione aumentano sempre di più. Abbiamo già realizzato un progetto con Eventi Sociali 2 anni fa che ad oggi ha percorso oltre 40.000 km e aiutato tantissime famiglie del nostro territorio, in particolare i più fragili e vulnerabili che molto spesso chiamano noi per tanti motivi, tra cui la difficoltà ad essere accompagnati dai familiari per motivi legati al lavoro o ad altre imprevisti, in particolare alcune persone anziane rimasti da soli che devono essere accompagnati anche a fare una semplice spesa alimentare e l’acquisto dei medicinali.

In più aiutiamo varie famiglie per i loro ragazzi e ragazze per accompagnarli ai vari centri per la disabilità come la Casa di Pinocchio e quelle persone che necessitano di fare visite, esami, prevenzione e terapie salvavita come chemioterapie, radioterapie e dialisi. Ringrazio tutte le persone e aziende che ascolteranno la nostra richiesta importante, urgente e tutte quelle che ci aiuteranno attraverso l’adesione a garantire e aumentare questi servizi a beneficio della nostra comunità.

Mi auguro che anche questa volta ci sia una risposta favorevole da parte del tessuto produttivo castiglionese e della Valdichiana. Aiutateci ad Aiutare”. Oltre 13.000 servizi tra emergenza-urgenza, servizi sociali e sanitari e 350.000 km percorsi; mediamente sono 80 persone accompagnate più fragili del nostro territorio. Sono questi i numeri dell’attività della Confraternita di Misericordia nel 2023.

Si tratta di servizi tesi a migliorare la qualità della vita della popolazione che possono essere mantenuti grazie all’operosità dei 50 volontari della onlus che quotidianamente, appunto, dedicano il loro tempo libero alla comunità. Per migliorare e qualificare ulteriormente i servizi inizia la “campagna adesioni” per l’acquisto di un nuovo pulmino Renault Kangoo 5 posti, fondamentale per la Misericordia di Castiglion Fiorentino, con i costi garantiti per i prossimi 4 anni, (cambi gomme estate – inverno, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione R.cauto e assicurazione Kasco).

“Il Renault Kangoo è una soluzione essenziale alle varie richieste giornaliere che l’associazione svolge visto che è possibile accompagnare fino ad 4 persone per un singolo viaggio in totale sicurezza e comfort” spiegano all’unisono i responsabili del progetto dell’azienda Eventi Sociali, Fausto Pratesi, Michele Laurenzi e Luca Biagiotti.

Dopo la presentazione di stamani i responsabili di Eventi Sociali incontreranno i titolari di attività commerciali, professionali, artigianali e aziende. “Non possiamo che accogliere di buon grado questa iniziativa che poterà benefici concreti ai nostri concittadini” aggiunge Stefania Franceschini, assessore ai Servizi Sociali del comune di Castiglion Fiorentino. Il gioco di squadra è indispensabile per raggiungere grandi traguardi.

“Grazie a tutte quelle persone che, ognuno per la sua parte, contribuiranno per la buona riuscita del progetto - conclude il Sindaco Mario Agnelli - qui le sfide non ci fanno paura. Abbiamo dato il patrocinio del comune perché è importante continuare un percorso di alleanze tra il pubblico, il volontariato e le attività del nostro territorio, al fine di migliorare la qualità e la dignità dei cittadini Castiglionesi e della Valdichiana”.