Alla guida dell’auto ubriachi, sette denunce Ma c’è anche chi non ha l’assicurazione

Hanno festeggiato Pasqua e Pasquetta alzando il gomito, poi si sono messi alla guida. Li hanno sorpresi i carabinieri di Arezzo. Sono sette aretini, tutti uomini tra i 30 e i 45 anni. In diversi momenti del ponte di festa, sono stati controllati dagli uomini della Compagnia di Arezzo, alla guida di auto in evidente stato di alterazione psicofisica, derivata dall’uso di sostanze alcoliche. Per loro è scattata la denuncia. E’ l’esito di un servizio di controllo straordinario eseguito dai militari dell’Arma.

In campo sono state impegnate diverse pattuglie tra quelle del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni locali che si sono concentrate sul territorio dei Comuni di competenza. Gli equipaggi impiegati nei servizi di controllo hanno controllato alcuni avventori di locali pubblici e svolto attività preventiva contro furti e rapine. Inoltre, il servizio ha avuto lo scopo di controllare la circolazione stradale per garantire il rispetto delle norme del codice della strada e per prevenire l’uso smodato dell’alcol. Sono, come detto, sette le denunce scattate per altrettanti automobilisti trovati alla guida in stato di ebrezza.

Analogo provvedimento, ma di natura amministrativa, è stato elevato anche a carico di uno straniero 34enne domiciliato in provincia di Siena. Anche lui ubriaco, ma trovato a piedi, all’esterno di un noto locale notturno di Arezzo. A suo carico è stato disposto anche il provvedimento di allontanamento previsto dal Daspo urbano. Nel corso del servizio sono state inoltre elevate 15 multe per non rispetto del codice stradale, di cui due per mancata copertura assicurativa obbligatoria, con conseguente sequestro amministrativo dei veicoli.

Gaia Papi