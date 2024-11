Alla Francesco Severi lo sportello per i disturbi dell’apprendimento

Al via lo sportello di consulenza per i disturbi specifici dell’apprendimento e i bisogni educativi speciali dell’Istituto Comprensivo "Francesco Severi". Il servizio rivolto a studenti, insegnanti e famiglie verrà rinnovato a partire da domani e farà nuovamente affidamento sulle professionalità della dottoressa Moira Chianucci (nella foto), logopedista. Lo sportello promuoverà incontri periodici per fornire sostegno e orientamento in casi di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia o disturbi del linguaggio.