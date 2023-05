Alla Casa dell’Energia: Attenzione! Bambini in città. Il progetto “Muoviamoci insieme”

Arezzo, 17 maggio 2023 – Sabato, dalle 16 alle 18, i genitori dei bambini delle scuole elementari potranno partecipare ad un seminario sul “Progetto Pedibus” mentre i bambini parteciperanno a dei laboratori e giochi.

Il progetto è stato finanziato dal Bando del Ministero dell’Istruzione “Transizione Ecologica delle Scuole”. Evento realizzato con la Collaborazione dell’Istituto Severi, Vasari, Legambiente Arezzo, La Casa dell’Energia, ISDE medici per l’Ambiente e molti altri. (vedere locandina) L’evento verrà aperto dall’Assessore alla Mobilità del Comune di Arezzo Alessandro Casi per i saluti Istituzionali. La Dirigente Scolastica Chiara Savini (Istituto Severi) introdurrà il progetto Muoviamoci insieme; Giovanni Cardinali della FIAB parlerà delle innovazioni del Codice della Strada https://fiabitalia.it/.

Per le novità in campo della salute: Rossella Esposito(IC Piero della Francesca) insieme a Teresa Maurello ( ISDE Medici per l’Ambiente); mentre sullo sviluppo psicofisico dei bambini relazioneranno la DS Virginia Palladino(IC Margaritone) e Susanna Giaccherini ( USL Toscana Sud-Est). Invece la DS Marinella Verrazzani ( IC G. Vasari) relazionerà sulla condivisione delle buone pratiche insieme all’Associazione Alighieri APS Cesena ed il Comitato Nessunisola di Sansepolcro.

Un Commento dell’host dell’Evento Fabio Mori, Direttore della Casa dell’Energia. “La collaborazione con gli Istituti scolastici primari è una fase fondamentale per la Transizione Ecologica, infatti se non educhiamo le nuove generazioni, chi porterà a termine la Transizione Ecologica nei prossimi anni? Sono contento di collaborare nuovamente con la DS Chiara Savini al fianco delle Istituzioni della Città di Arezzo.

Come genitore sono contento che mio figlio Gabriel potrà partecipare, invito tutti i genitori dei bambini a venire portando i loro figli, che potranno divertirsi giocando ed imparando , vi aspettiamo numerosi”.