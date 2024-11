Alla Casa della Musica di Arezzo tutti i concerti de Le 7 Note

Appuntamento presso la CaMu la Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande nel palazzo della Fraternita dei Laici dove tornano i concerti dell’Associazione Le 7 Note. I concerti della Stagione a CaMu, che rientrano nel più ampio progetto RiCreando Oltre Il Suono promosso sul territorio da Le 7 Note, proseguiranno fino al 21 dicembre. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 16 novembre alle 17,30, sarà la volta del pianista Alessandro Marano, con musiche di Haydn e Liszt. Tanti i giovani talenti presenti, come i chitarristi aretini del Duo Masiac Isaac Peruzzi e Matteo Scalabrella, in programma sabato 23 novembre alle 17,30 con musiche di Ibert, Castelnuovo Tedesco, Scarlatti, Giuliani, Piazzolla. Il pianista Nicola Mazzei proporrà musiche di Rachmaninov, Debussy il 30 novembre alle 17,30 e il duo pianoforte a quattro mani Hexen Duo sabato 14 dicembre, alle ore 17.30, con Sara Salvietti e Caterina Mega e le musiche di Rachmaninov, Ravel tutti selezionati attraverso il progetto di valorizzazione dei giovani talenti Attraverso i Suoni, promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze e che ha ne Le 7 Note il partner territoriale ad Arezzo.

Domenica 1 dicembre, eccezionalmente alle 16.30, grande atmosfera di festa con il tradizionale concerto dei Vincitori del Concorso Gianfranco Barulli, promosso assieme al Calcit.

Il 21 dicembre sarà invece la volta del Concerto di Natale, che raccoglie sullo stesso palco docenti, solisti e formazioni orchestrali della Scuola di Musica Le 7 Note.

La Stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo e con la collaborazione della Fraternita dei Laici, Aiam.