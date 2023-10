All Stars Arezzo alla “festa dell’inclusione” con il presidente Mattarella

Arezzo, 3 ottobre 2023 – All Stars Arezzo Onlus ha partecipato alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale promosse dalla Presidenza della Repubblica a favore delle persone con disabilità.

L’evento, ospitato dalla tenuta di Castel Porziano alle porte di Roma, ha riunito anche gli atleti e i tecnici della nazionale italiana Special Olympics che nel mese di giugno ha gareggiato ai World Games di Berlino e che ha fatto affidamento anche sul contributo di tre aretini: Michael Umaya Lalli, Francesco Giorgi e Claudia Del Tongo.

Il cuore dell’incontro è stato l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto la bandiera di Special Olympics e che, con le sue parole, ha trattato temi quali inclusione, accoglienza, partecipazione e solidarietà. I tre rappresentanti di All Stars Arezzo Onlus, realtà nata nel 2002 all’interno dell’Istituto di Agazzi con l’obiettivo di affermare il diritto al gioco e allo sport per tutti, hanno dunque potuto vivere un’ulteriore occasione per dar seguito alle forti emozioni provate con la maglia azzurra ai campionati del mondo.

Questa manifestazione aveva regalato particolari soddisfazioni con il secondo posto di Lalli con la squadra di pallavolo unificata e con i due argenti iridati vinti da Giorgi nel singolo e nel doppio di tennistavolo, mentre Del Tongo è stata viceallenatrice della squadra femminile di beach volley unificato che si è piazzata sul secondo gradino del podio al debutto in un una manifestazione internazionale.

«La “festa dell’inclusione” di Castel Porziano - spiega Del Tongo, - ha rappresentato una bella occasione di incontro tra tante associazioni nazionali impegnate nell’ambito della disabilità. Le maggiori emozioni sono state legate all’arrivo del presidente Mattarella che ha ribadito il valore delle attività collegate all’integrazione, all’inclusione e alla solidarietà per andare a costituire e a consolidare un sempre più sentito “senso di comunità”.

Questi valori sono alla base anche dell’identità e dell’impegno quotidiano di All Stars Arezzo Onlus».