Alfa, Achille Lauro e Clara sul palco. Ultimi giorni per la prevendita

CORTONA

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano solo due settimane all’appuntamento con la musica dal vivo abbinato al festival Cortona Comics. Il 30 maggio sul palco si esibiranno tre idoli della musica del momento. Si tratta di Alfa, Achille Lauro e Clara che insieme daranno vita ad una serata di divertimento per tutti i gusti. Il festival del fumetto, alla sua seconda edizione, sfodera dunque un tris da capogiro che attrarrà un pubblico giovanissimo e tante famiglie pronti a gustarsi l’appuntamento musicale che sta diventando l’evento di punta della kermesse cortonese. L’appuntamento torna ad essere ospitato allo stadio comunale Santi Tiezzi di Camucia. Sono gli ultimi giorni prima della chiusura della prevendita. In tutto 7 mila i posti a disposizione per poter assistere all’evento. Sia le prevendite online che la biglietteria di Cortona Sviluppo stanno continuando a staccare i ticket per assistere alla serata che si prospetta, come lo scorso anno, partecipatissima. I cancelli dell’impianto sportivo si apriranno alle ore 17. La musica dal vivo inizierà con Clara, autrice del successo sanremese "Diamanti grezzi", canterà dal vivo i brani del suo album d’esordio "Primo".

A seguire toccherà ad Achille Lauro che porterà sul palco "Summer Fest. A Rave Before L’Iliade", lo spettacolo della durata di 90 minuti vedrà la partecipazione di Boss Doms. Concluderà la serata Alfa che a Cortona metterà in scena una tappa del suo tour "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato", un’ora e mezza di canzoni con l’autore del successo "Vai!" all’ultimo festival della canzone italiana. Come nell’edizione del 2023, anche quest’anno, prima e dopo la musica dal vivo, il pubblico potrà ballare grazie alla musica dei deejay dell’associazione Cautha. L’organizzazione della manifestazione è a cura di Cortona Sviluppo con la collaborazione di Mengo Music Fest. All’interno dello stadio comunale Santi Tiezzi saranno presenti anche "truck drink & food" e spazi dedicati al ristoro. Il costo di ingresso è di 30 euro, i biglietti sono acquistabili online (con maggiorazione per diritti di prevendita su Ticketone), oppure recandosi a Cortona Sviluppo (via Guelfa 40 - Cortona) o contattando l’associazione Cautha che collabora alla promozione dell’evento.

Laura Lucente