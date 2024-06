Alessandrini in pensione: una vita tra polizia e Palio della Balestra

Fine del prestigioso percorso professionale anche per il commissario Maurizio Alessandrini di Sansepolcro (nella foto), che ha da poco lasciato la polizia per raggiunti limiti di età. Per trent’anni, Alessandrini è stato in servizio al commissariato della polizia di stato di Città di Castello, dove ha diretto la squadra anticrimine. A fine 2023 aveva ricevuto dal questore la sciarpa tricolore che simboleggia le "delicate e alte funzioni di Autorità di pubblica sicurezza attribuite dalla legge ai funzionari di polizia". Nell’occasione il questore aveva ringraziato Alessandrini per l’impegno profuso durante tutta la sua carriera, nel corso della quale si è reso protagonista con i suoi uomini di brillanti operazioni.

Adesso, a 60 anni appena compiuti, di Alessandrini si parlerà soprattutto come balestriere, visto che è un valido tiratore della società armigera biturgense e che è stato anche il miglior piazzato di Sansepolcro (quinto assoluto) al recente Palio della Balestra di Gubbio, quindi nel 2025 sarà capobanco per il Borgo in piazza Grande.