Ecco come funzionerà l’alcolock. Il comandante della Polizia Municipale: “Incidenti stradali da ridurre”

Arezzo, 14 dicembre 2024 – L’obiettivo non è certo quello di accanirsi sugli automobilisti quanto semmai di far capire con norme sempre più stringenti l’importanza di un corretto stile di guida. Certo è che il nuovo Codice della strada, in vigore da oggi sabato 14 dicembre, presenta diverse particolarità.

“Si tratta di un insieme di norme che riguarda almeno in parte l’aumento di molte sanzioni - spiega Aldo Poponcini, comandante della Polizia Municipale di Arezzo - le novità principali sono legate agli articoli che andranno ad incidere anche sulla sospensione della patente”. Norme che interessano e riguardano ovviamente il comportamento al volante, un corretto stile di guida. “C’è una stretta evidente per quanto riguarda chi viene trovato in stato di ebbrezza al volante ma anche per quanto riguarda chi viene trovato sotto l’effetto di stupefacenti - prosegue Poponcini - Come si può leggere infatti nelle norme entrate in vigore si rischia oltre ad una multa anche la sospensione della patente da tre fino a sei mesi se il tasso alcolemico dovesse superare gli 0,5 grammi per litro. Sanzioni che aumentato sensibilmente nel caso in cui il tasso alcolemico dovesse superare gli 0,8 o l’1,5 grammi per litro”.

Aldo Poponcini, comandante della Polizia Municipale

Sempre nel caso di sanzioni legate ad un alcol test positivo c’è l’introduzione dell’alcolock. “Partiamo dal presupposto che chi si mette al volante deve avere un tasso alcolemico pari a zero. Chi dovesse risultare positivo all’alcol test rischia tra le varie sanzioni la segnalazione sulla patente di questa infrazione che impone l’utilizzo sul veicolo di un alcolock - prosegue Poponcini - si tratta di un dispositivo che obbliga il guidatore a soffiare all’interno di questo strumento che funziona come un etilometro. Se dovesse rilevare un tasso alcolemico sopra i limiti impedirà al motore di avviarsi”. Tra le voci che hanno destato maggiore clamore quella legata non solo all’abbandono degli animali (revoca o sospensione patente da 6 a 12 mesi) ma anche il capitolo legato ai monopattini. “Viene introdotto non solo l’obbligo di targa e assicurazione ma anche quello di indossare il casco per chiunque sia alla guida di questi mezzi” sottolinea il comandante della Polizia Municipale.

M.M.