Alberi tagliati. È polemica

Sulla gestione del patrimonio arboreo comunale se ne è parlato a Montevarchi in occasione dell’ultimo consiglio comunale. La caduta di un albero su di un’auto in sosta, il 13 gennaio scorso in piazza del Planetario a Levane nel bel mezzo delle attività produttive della frazione, ha creato diverse polemiche e preoccupazioni tanto che il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione puntando l’indice sulla giunta che Chiassai rea di non aver attuato una corretta gestione del verde urbano limitandosi, soltanto, ad abbattere circa 200 piante senza un’adeguata manutenzione: "Gli interventi effettuati in aree come viale Matteotti e piazzale Allende – ha aggiunto – sono stati caratterizzati da pratiche di potatura estreme, definite da esperti e professori universitari come "una macelleria degli alberi", con conseguenze potenzialmente gravi in termini di stabilità, attacchi fitosanitari e longevità degli alberi stessi, oltre a incrementare i futuri costi di manutenzione per la comunità". Per l’occasione i consiglieri Bertini, Cuzzoni, Baldetti e Rossetti, oltre alla segreteria dell’unione comunale Sara Brogi, hanno chiesto sempre al sindaco e ai suoi assessori quali azioni immediate intendono attivare per garantire la sicurezza oltre che la prevenzione di ulteriori incidenti come quello accaduto proprio in piazza del Planetario che, soltanto per un fortunato caso, non ha prodotto tragiche conseguenze. Se si intende, inoltre, attuare un costante monitoraggio del patrimonio arboreo comunale cercando di intervenire preventivamente anziché abbattere con potature estreme rischiando di provocare danni ambientali e aumentare, oltre che il pericolo, anche i futuri costi che andrebbero a gravare sulla comunità. Tutte osservazioni dalle quali proprio il partito di opposizione, assieme alla cittadinanza, attende risposte concrete per cercare di ovviare quanto prima a un problema che, recentemente, è tornato a galla.

Mas. Bag.