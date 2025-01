Alberi caduti a Levane. Il Comune di Montevarchi. “Erano già stati programmati interventi”

Arezzo, 15 gennaio 2025 – L'amministrazione comunale di Montevarchi è intervenuta in merito alla caduta di una grossa pianta ieri in piazza del Planetario a Levane, che solo per puro caso non ha provocato feritri, dato che parliamo di un parcheggio pubblico. “Purtroppo negli ultimi tempi si assiste continuamente all'intensificazione di fenomeni atmosferici imprevedibili che possono provocare danni al patrimonio pubblico e anche ai beni privati, come nel caso dell'albero che si abbattuto su di un'auto nell'area di parcheggio di piazza del Planetario a Levane a seguito del vento forte soffiato in questi due giorni, per fortuna senza alcuna conseguenza per l'incolumità delle persone - ha spiegato la giunta - Tutto ciò è avvenuto indipendentemente dalla programmazione della manutenzione degli alberi già attivata dal Comune di Montevarchi che il 12 dicembre 2023, aveva affidato il servizio di redazione del “Censimento del patrimonio arboreo” per implementare le operazioni di manutenzione del verde pubblico con un'anagrafica delle aree e delle condizioni delle piante presenti in ottemperanza agli obblighi di legge". Palazzo Varchi ha annunciato che il censimento ha evidenziato che su 1513 alberi censiti e riscontrabili sul portale SIT del Comune di Montevarchi, solo 29 risultano secchi o in deperimento avanzato.

"Per quanto riguarda l'area di piazza del Planetario - ha proseguito l'amministrazione - erano già stati predisposti gli interventi ai pioppi cipressini per contenerne l'altezza proprio in considerazione della prossimità al parcheggio pubblico. La ditta affidataria ha infatti programmato gli interventi a partire dalla seconda settimana di febbraio su tutte le piante del territorio di Montevarchi comprendenti sia le 29 piante che hanno riscontrato le criticità maggiori, ma anche ai pioppi cipressini dietro la LIDL e alle betulle di viale Cadorna Le lavorazioni di manutenzione, in particolare la potatura per la rimozione di ramaglie secche ed il contenimento dell'altezza, possono essere effettuate soltanto durante il periodo di riposo vegetativo, quindi nella stagione invernale". Il Comune di Montevarchi si è detto dispiaciuto per quanto successo all'auto in sosta del cittadino e per i danni subiti ("che giustamente sarannomente ripagati"). Il vento ha creato non pochi problemi non solo in Valdarno, ma nell'intera Toscana.