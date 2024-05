Al voto 17mila elettori cortonesi. È Camucia la frazione più popolosa

Cortona si prepara all’ultimo serrato mese di campagna elettorale per eleggere il suo nuovo sindaco. Il clima è incandescente con numerose e serrate schermaglie politiche che stanno caratterizzando le varie compagini scese in campo.

In tutto 5 i candidati in lizza.

Il sindaco uscente Luciano Meoni, non ricandidato dai partiti di centro destra che lo avevano sostenuto nel 2019, ha scelto di correre da solo con la sola forza della sua lista civica Futuro per Cortona e una lista di appoggio di chiaro sapore di dissenso denominata "Centro destra Cortona".

I partiti della coalizione di centro destra Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati scelgono invece di puntare su Nicola Carini ex presidente del consiglio comunale ed attuale vicepresidente della Provincia. 3 le liste di appoggio al candidato: una per la Lega guidata dal consigliere regionale Marco Casucci, una politica in cui confluiscono candidati di Fdi, Forza Italia e Noi Moderati e una civica denominata "Alleanza Civica". Il centro sinistra punta tutto sull’ex sindaco Andrea Vignini appoggiato da tre liste: una del Partito Democratico, una del Movimento 5 Stelle e una civica denominata "Cortona Civica".

Due le donne che hanno deciso di candidarsi alla poltrona di primo cittadino: si tratta di Verusca Castellani per la lista Uniti a Sinistra e Sara Baldetti per Italia Civica. Cortona è il principale comune della Valdichiana che andrà al voto il prossimo 8 e 9 giugno.

Una città che con i suoi oltre 21 mila abitanti è soggetta a doppio turno in caso che nessuno dei candidati raggiunga il 50%+1 delle preferenze.

Una condizione probabilmente scontata alla luce delle diatribe politiche che, inevitabilmente, rischiano un frastagliamento dei voti.

A proposito di dati, ecco un quadro aggiornato dei numeri di votanti del territorio. Sono in tutto 17566 gli elettori di cui 8530 uomini e 9036 donne.

Ad oggi sono 143 gli elettori che voteranno dall’estero.

Scendendo nel dettaglio è possibile mettere a fuoco alcune macro-aeree di particolare interesse.

A fare la parte da leone sarà la popolosa frazione di Camucia che da sola esprimerà ben il 28% delle preferenze con quasi 5 mila votanti attivi.

A ruota l’altra frazione da tenere in debita considerazione è Terontola che da sola esprime il 12% (2131 i votanti), ma se abbinata con la vicina Ossaia (492 votati) raggiunge il 15%.

Non sono da poco le sezioni elettorali che fanno capo ai tre collegi del centro storico che insieme contano 2380 votanti esprimendo così il 13,5% delle preferenze di voto.

Altre interessanti piazze elettorali sono l’area che comprende Fratta, Fratticiola e Creti che insieme raggiungono l’8% degli elettori chiamati al voto (rispettivamente 1001, 179 e 238 votanti), Pergo e Montanare con il quasi il 7 % (rispettivamente 889 e 296 votanti), l’area del Sodo e di San Pietro a Cegliolo che insieme contano per il 5% (573 Sodo e 368 San Pietro) e ancora Montecchio del Loto per il 4,5% (781 votanti) e Mercatale con il 3% (555 votanti).

Seguono a ruota San Lorenzo con quasi il 3% (497 votanti), Pietraia (457 voti) e Monsigliolo (454 voti) che pesano entrambe per il 2,5%, Farneta con il 2% (378 votanti), Centoia con il 2% (344 votanti), la montagna cortonese con poco più dell’1% (242 votanti complessivi nelle varie frazioni) Chianacce con poco più dell’1% (237 votanti), e Cignano con soli 130 votanti pari a meno dell’1%.