Al via "Ottobrì". A Casa Bruschi c’è anche Nardella

Appuntamento alla Casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia con la rassegna "Ottobrì", aperta al pubblico gratuitamente, dedicata alla cultura, all’editoria e agli amanti della lettura, che quest’anno mette in calendario una serie di eventi tra loro eterogenei, per generi e per argomenti.

Il prossimo appuntamento di Ottobrì si svolge sabato alle ore 16 con Paola Dei autrice e illustratrice di "La pacata fortezza, Martina, i bulli e gli gnomi", Edizioni Apollo.

L’appuntamento successivo sarà sabato 25 novembre alle ore 17 con Dario Nardella (nella foto) sindaco di Firenze e "La città universale" Edizione La nave di Teseo in dialogo con Carlo Sisi Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi. Venerdì 15 dicembre alle ore 17:30 I bronzi di San Casciano, presentazione dei volumi "Gli Dei ritornano" Edizioni Treccani e "Il Santuario ritrovato vol. I e II" Edizioni Sillabe.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575 354126 o scrivere all’indirizzo e-mail casamuseobruschi@ gmail.com.