Al via manutenzione straordinaria e ordinaria degli asfalti stradali

Arezzo, 19 maggio 2025 – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria al fondo stradale per quasi 8 milioni di euro.

A tanto ammonta la cifra destinata dall’Amministrazione comunale agli interventi di risistemazione degli asfalti in varie zone della città e delle frazioni limitrofe. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, si tratterà in particolare di interventi di risanamento del sottofondo stradale e del tappeto bituminoso.

I tratti cittadini interessati sono quelli di via Marco Perennio, via Anconetana, viale Amendola, viale Dante, via Romana, via f.lli Rosselli e San Leo. In particolare, in viale Dante verranno realizzati tra la rotonda con viale f.lli Rosselli ed il semaforo con via Chiarini; in via Romana tra la rotonda con viale Dante e quella con la ss73; in via f.lli Rosselli tra il semaforo con via Romana e gli ingressi nella ss73.

A San Leo sarà oggetto dell'intervento la viabilità principale nel tratto compreso tra l'incrocio con via Bellini e quello con via Monteverdi. I lavori di manutenzione straordinaria interesseranno anche tratti delle strade comunali di Borgo a Giovi, Ceciliano, Battifolle “la Cinguetta”, Molin Bianco, Santa Firmina, Staggiano, Chiani, Rigutino, Ottavo, Frassineto, Via degli Oppi, Via Romea, Gragnone, Via della Magnanina e Puglia le zone industriali di San Zeno e del Gavardello e delle strade di Villarada e Bagnaia.

A questi si aggiungono la strada di Villarada, interna al centro abitato di Arezzo e di competenza dell'Amministrazione. Un milione e 700mila euro del totale sarà destinato alla manutenzione ordinaria, che interesserà complessivamente 5 chilometri di strade urbane, tra le quali via Uguccione della Faggiuola, via Leonardo Da Vinci, via Generale da Bormida. “Arezzo continua a investire concretamente sulla qualità della propria rete stradale.

Con quasi 8 milioni di euro messi a bilancio, prosegue il percorso di manutenzione straordinaria e ordinaria che l’amministrazione ha avviato già da due anni, con interventi capillari sia nel centro urbano che nelle frazioni. Un impegno che si rinnova oggi con lavori importanti in arterie strategiche ma che in passato ha già visto interventi significativi, come quello effettuato in via Calamandrei.

Voglio sottolineare che queste opere nascono da una pianificazione attenta e da una precisa volontà politica: quella di destinare risorse consistenti e continue alla manutenzione delle nostre strade. Lo dimostra l’importante disponibilità economica che abbiamo voluto destinare anche quest’anno, consapevoli che la sicurezza e il decoro della città passano anche da un asfalto curato e moderno.

Continueremo su questa strada, con un occhio attento alle esigenze dei cittadini e delle aree più periferiche”, ha commentato l’assessore Alessandro Casi.