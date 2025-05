La Mille Miglia fa tappa a Sansepolcro

Arezzo, 19 maggio 2025 – Sansepolcro si prepara ad accogliere una delle manifestazioni automobilistiche più affascinanti e iconiche del panorama internazionale: la Mille Miglia. Giovedì 19 giugno, la celebre corsa di regolarità per auto d’epoca farà tappa nella città di Piero della Francesca, inserendo Sansepolcro tra le mete selezionate per l’edizione di quest’anno.

Una scelta che riempie d’orgoglio l’Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza, perché premia la bellezza del centro storico, la qualità dell’accoglienza e il valore culturale del territorio valtiberino.

Il passaggio della Mille Miglia rappresenta non solo un momento di grande visibilità per la città, ma anche un’occasione unica per vivere da vicino il fascino della storia automobilistica internazionale.

La tappa prevede due momenti distinti: il passaggio e timbro delle auto storiche nel centro cittadino, che accoglierà piloti e mezzi d’epoca con il suo suggestivo scenario rinascimentale; una sosta dedicata alle Ferrari partecipanti al corteo ufficiale, che saranno esposte al pubblico in Viale Diaz, regalando agli appassionati uno spettacolo di eleganza e potenza. Seguirà nei prossimi giorni la pubblicazione del programma dettagliato con gli orari.

Il Comune di Sansepolcro invita cittadini, visitatori e appassionati a prepararsi per un evento di grande prestigio, che unisce sport, tradizione e bellezza nel segno di un patrimonio motoristico senza eguali.