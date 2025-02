Al via la terza edizione del concorso di poesia per studenti

È stata presentata nei giorni scorsi la terza edizione del concorso di poesia in Valtiberina, promosso e organizzato dalla Fondazione Marco Gennaioli in collaborazione con il Centro Studi Mario Pancrazi e patrocinato dal Comune di Sansepolcro. Questa iniziativa si propone di valorizzare la scrittura poetica come mezzo di espressione e crescita personale, coinvolgendo in particolare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’Alta Valle del Tevere toscana e umbra, ma anche giovani tra i 20 e i 25 anni che desiderano cimentarsi nella poesia.

Le scuole del territorio sono invitate a partecipare, con il supporto di docenti e studenti, per diffondere la cultura della poesia e stimolare una riflessione sull’importanza della parola scritta. In un’epoca in cui domina il linguaggio digitale e l’intelligenza artificiale è capace di generare testi di ogni tipo in pochi secondi, c’è ancora spazio per la creatività autentica dei giovani poeti? È questa una delle riflessioni alla base del concorso a cadenza biennale, che torna quest’anno.

La Fondazione Marco Gennaioli desidera, attraverso questo concorso, offrire ai giovani del territorio un’opportunità per esplorare la creatività e dare voce alle proprie emozioni. "Se l’intelligenza artificiale rappresenta una nuova sfida, la poesia resta un’esperienza profondamente umana, capace di tradurre emozioni e vissuti in parole che vanno oltre la semplice costruzione tecnica del verso", hanno sottolineato i rappresentanti delle associazioni promotrici.

Una preziosa opportunità si apre dunque per i giovani talenti: quella di riscoprire il valore della creatività autentica e dimostrare che, nonostante i progressi tecnologici, l’arte della poesia continua a parlare con la voce unica di chi scrive. Come già avvenuto nelle edizioni precedenti, tutte le poesie dei partecipanti saranno raccolte in un’apposita pubblicazione, così da lasciare un segno tangibile delle loro creazioni sulla carta stampata. Per il primo classificato è inoltre previsto un premio in denaro. Il regolamento integrale e la domanda di partecipazione sono disponibili nel sito della Fondazione Marco Gennaioli.