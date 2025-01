Al via la stagione teatrale del Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 09 gennaio 2025 – Prende il via il 13 gennaio la stagione 2024/25 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La stagione del Teatro Masaccio si apre quindi lunedì alle ore 21, come per tutti gli spettacoli, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena con “Il medico dei maiali”, per la regia di Davide Sacco. Cosa succede quando muore un re? Cosa succede in quei pochi momenti in cui la monarchia si mostra fragile? Cosa succede se il re in realtà è stato assassinato? La morte improvvisa del re d’Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia, quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto. Tra il potere e il nuovo re, si mette in mezzo un medico veterinario pronto a cogliere un’occasione che forse, poi, non si rivelerà tale. Quando le certezze cadono, quando muoiono i padri e crollano le torri, l’essere umano si mostra sempre per quello che è: una bestia, una bestia pronta a essere un uomo.

Lunedì 13 gennaio termina anche la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2024/2025, attiva al Museo delle Terre Nuove, in piazza Cavour 15. Gli orari di apertura per la sottoscrizione dell'abbonamento sono dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per informazioni, è possibile contattare il museo al numero 055 9126213. L'abbonamento consente l'accesso a sei spettacoli e prevede due opzioni per la scelta dei posti: per la platea, il prezzo dell'abbonamento è di 70 euro per il biglietto intero e 60 euro per il biglietto ridotto, mentre per la galleria i prezzi sono di 60 euro per l'abbonamento intero e 55 euro per quello ridotto. Esiste anche un abbonamento speciale riservato ai giovani che compiono 18 anni nel 2025, che potrà essere acquistato a un prezzo simbolico di 10 euro. Chi preferisce acquistare i biglietti singoli troverà i seguenti prezzi: per la platea, il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto è di 13 euro. Per la galleria, invece, il biglietto intero ha un costo di 13 euro e quello ridotto è di 11 euro. In collaborazione con Unicoop Firenze e la carta studente della Toscana, è disponibile un biglietto ridotto per i giovani under 30, che potranno acquistare il biglietto a 8 euro, con il posto assegnato in base alla disponibilità della sala. Per ottenere il biglietto ridotto, è necessario presentare la carta e si consiglia di recarsi in biglietteria almeno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Sono previste riduzioni per diverse categorie, tra cui over 65, soci Coop, soci della ProLoco di San Giovanni Valdarno, soci Cral Usl Valdarno, soci Cral Istituto De Angeli, soci Valdarno Mutua, possessori della ‘Carta dello spettatore di FTS’ (solo per i biglietti) e abbonati alle stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e/o Castelfranco Piandiscò. Per i gruppi scolastici di almeno 10 persone, sono riservati posti in platea al prezzo di 6 euro, da prenotare almeno una settimana prima dello spettacolo. Infine, per i soci Coop è attiva la promozione “1000 punti mille emozioni”. Per maggiori dettagli e adesioni, ci si può rivolgere ai punti vendita Unicoop Firenze. Si ricorda inoltre che, una volta iniziato lo spettacolo, l'ingresso è consentito solo durante l'eventuale intervallo.