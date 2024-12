Al via la gara per la gestione del golf club

Il comune di Poppi ha pubblicato una gara per la nuova gestione del Golf Club Casentino. Per favorire una continuità, nel nuovo bando è stata data priorità alle società sportive ed è stata introdotta una clausola sociale a garanzia del personale attualmente impiegato. La durata del servizio è stata fissata in sei anni, rinnovabili, e il canone in 18mila euro, comprensivo del bar ubicato nella Club House. L’amministrazione ha deciso di locare separatamente il ristorante, con un’area esclusiva esterna e la disponibilità del parcheggio comune. Infine, per aumentare la redditività dell’impianto e trovare le risorse per l’ampliamento a 18 buche, progetto che ha già ricevuto un finanziamento regionale di oltre un milione, è stata posta in vendita l’area edificabile ai margini dell’impianto, a destinazione turistico ricettiva, con una dotazione di 4.500 metri cubi. "È nell’interesse dell’intera vallata - ha detto il sindaco Federico Lorenzoni - che l’impianto sportivo Golf Club Casentino non solo continui la propria attività, ma possa ampliarla e configurarsi come un servizio più attrattivo per l’offerta turistica". Info su https://start.toscana.it/tendering/tenders/054502-2024/view/detail/1, mentre le procedure per la locazione del ristorante e la vendita del terreno sono sul sito del Comune.