Al via il trasporto solidale. Navetta per uffici e sanità

Trasporto solidale a Pratovecchio e Stia per le persone anziane o con possibilità di viaggiare autonomamente. In particolare anche per raggiungere la Casa della salute, gli uffici comunale, ma anche i negozi. Una mano che il neo sindaco Luca Santini tende ai suoi cittadini più lontani e più fragili. E lo fa con un servizio attivato dal Comune insieme all’Associazione Nazionale Carabinieri, che collegherà le frazioni di Lonnano e Papiano ai centri di Pratovecchio e Stia. Un servizio gratuito, attivo nei giorni di martedì e mercoledì. La navetta partirà alle ore 9 da Lonnano per raggiungere Pratovecchio e Stia e proseguire verso Papiano per far rientro alla Casa della Salute. Alle 12 la corsa di ritorno sullo stesso percorso. "Abbiamo deciso di attivare in via sperimentale questo servizio - dice il sindaco Luca Santini - dopo le richieste avute dalla popolazione. La navetta avvicina i cittadini delle frazioni ai centri di Pratovecchio e Stia, consentendo agli anziani, che non hanno la possibilità di spostarsi con mezzi propri, di poter andare dal medico, in farmacia piuttosto che negli uffici comunali o a fare la spesa negli esercizi commerciali. Non è un semplice passaggio ma un aiuto concreto e gratuito alle persone e alle famiglie che vivono in un territorio montano".

Un modo per far sì che tutti i cittadini possano anche usufruire dei servizi offerti. "Se vogliamo mantenere i servizi sul territorio - spiega Santini - dobbiamo in primo luogo garantire a tutti la possibilità di accedervi. Se ci siamo attivati con la Asl per la sostituzione di due medici di famiglia, evitando a molti cittadini di rimanere senza assistenza, ora vogliamo che coloro che ne hanno bisogno possano raggiungerlo più facilmente". Ma ecco nel dettaglio gli orari del servizio. Partenza: ore 9 Lonnano - parcheggio Casato, Lonnano - pensilina area feste Lonnano - incrocio via Leopoldo II, ore 9.25 Pratovecchio - piazza Maccioni, ore 9.30 Stia - Casa della Salute, ore 9.45 Papiano Casato, Papiano La Piana, Papiano Renaccio di Sopra, ore 10 Stia - Casa della Salute. Ritorno ore 12 Stia - Casa della Salute, ore 12.05 Pratovecchio - piazza Maccioni, ore 12.30 Lonnano - incrocio via Leopoldo II, Lonnano - pensilina area feste, Lonnano - parcheggio Casato, ore 12.50 Stia - Casa della Salute, ore 13, Papiano Renaccio di Sopra, Papiano La Piana, Papiano Casato.