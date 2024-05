Al via il servizio di pulizia del guano dei piccioni a Sansepolcro

Arezzo, 16 maggio 2024 – A Sanswepolcro ha preso il via nelle scorse settimane il servizio di pulizia del guano dei piccioni, un'iniziativa finalizzata a migliorare la pulizia e l'igiene della città.

La presenza di molti di questi volatili ha reso necessario questo ormai indispensabile servizio. Il guano dei piccioni rappresenta da tempo una problematica per la nostra città, causando fastidi e danni alle strutture pubbliche e private e andando a ledere il decoro e la sanità delle nostre strade.

Per affrontare questa situazione, il Comune ha deciso di attivare un servizio specifico di pulizia, al fine di garantire un ambiente più salubre e piacevole per tutti i cittadini e i visitatori. Gli interventi vengono svolti, come da programma, due volte a settimana nelle strade del centro storico interessate dalla problematica.

La ditta incaricata, fino al 31 dicembre 2024, è la Cooperativa Linea Aperta. Grazie alla collaborazione con operatori specializzati, verranno adottate le migliori pratiche e tecniche per rimuovere il guano in modo efficace e sicuro. Il Comune di Sansepolcro invita tutti i cittadini a collaborare attivamente con questa iniziativa adottando comportamenti responsabili per ridurre il rischio di accumulo di guano.

Si tratta infatti di interventi utili, ma non risolutivi e ci appelliamo alla collaborazione dei cittadini per il rispetto del regolamento comunale Art. 41 (Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene urbana e ambientale) che prevede - il divieto di offrire somministrazione ai piccioni di cibo, sia su suolo pubblico che privato al fine di evitarne l’incremento. -

Il divieto di lasciare scarti di prodotti ortofrutticoli e di altri generi commestibili al fine di evitarne il consumo da parte dei piccioni. - l’adozione, per i proprietari di edifici, amministratori condominiali e chiunque vanti diritti su un immobile esposto a nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, di dissuasori sui punti di posa e/o schermature delle aperture. (vedi specifiche dell’articolo di cui sopra)

A testimonianza di ciò si specifica che, anche negli edifici pubblici di gestione comunale sono state adottate tutte le misure possibili in ottemperanza al regolamento sopra citato. L'avvio di questo servizio rappresenta un ulteriore impegno dell'amministrazione comunale verso la tutela dell'ambiente e il benessere della comunità.

Siamo fiduciosi che questa iniziativa contribuirà a rendere Sansepolcro ancora più pulita, accogliente e vivibile per tutti.