Al via il corso di formazione digitale per i pensionati

Corso digitale per anziani

Arezzo, 9 marzo 2023 – “Si dice ‘età libera’ ma la libertà è sinonimo di autonomia. Questo periodo della vita per essere davvero vissuto liberamente non deve avere ostacoli nella quotidianità delle cose da fare che ormai, spessissimo, sono rappresentate da procedure informatiche: che sia davanti a un video o a un telefonino dobbiamo interagire con una tastiera per avere informazioni, richiedere, trasmettere, depositare.

Per questo il Comune si è attivato in percorsi di formazione per aiutare i pensionati a essere veramente liberi e non aver più bisogno di aiuti esterni per muoversi nel mondo della digitalizzazione. Gli incontri organizzati con il Cupla hanno la finalità specifica di accompagnare nella transizione digitale gli anziani che vogliano approcciarsi al mondo informatico che li circonda in maniera più consapevole e utile.

Non solo, gli ‘studenti’ avranno poi il compito di divulgare le lezioni apprese agli altri associati e creare così una catena d’informazione che li renderà più autonomi e più liberi nell’età… libera”.

Dopo il successo del progetto dei “Nonni digitali”, l’assessore Monica Manneschi spiega così la nuova iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Arezzo in collaborazione con il Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo (Cupla) del quale fanno parte otto associazioni nazionali dei pensionati: Anap Confartigianato, Anpa pensionati Confagricoltura, Fipac Confesercenti, Coldiretti pensionati, Cna pensionati, Anp Cia, 50&Più Confcommercio, Fnpa artigiani.

Il corso di formazione digitale è riservato ad alcuni loro rappresentanti ed è organizzato in tre appuntamenti, ognuno dei quali dedicato a un tema specifico: Pc e smartphone, conoscenza di base; Identità digitale (SPID e CIE): attivazione, recupero credenziali e utilizzo; Sicurezza informatica. Due ore ciascuno, durante le quali verranno fornite tutte le informazioni per il corretto utilizzo della comunicazione digitale: a conclusione del percorso formativo, saranno gli stessi partecipanti, come sottolineato dall’assessore, a farsi “ambasciatori” dei nuovi sistemi presso gl’iscritti alle associazioni.

Prossimi appuntamenti: 16 marzo. L’auspicio di Silvano Fei, coordinatore del Cupla, è che “il corso non si esaurisca con questa edizione ma trovi continuità temporale".