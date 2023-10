Al via il bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni casentinesi

Arezzo, 19 ottobre 2023 – I comuni di Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla e Castel San Niccolò, che è l’ente capofila, hanno aperto i termini per presentare la domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi ERP.

I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti nel bando stesso, pubblicato nei siti degli 8 comuni e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente.

Le domande relative al bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria documentazione, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune e scaricabili dai siti web dei singoli entienti.

E' possibile presentare la documentazione per la partecipazione al bando entro il 15 dicembre nel modo che segue: · presentando i moduli compilati a mano all’Ufficio Protocollo dei singoli comuni; · inviando i documenti tramite posta elettronica certificata, obbligatoriamente in formato pdf; · inviando i documenti con raccomandata postale.