Al via i lavori sulla linea della Direttissima. Comitato pendolari: "Siamo preoccupati"

Partono oggi i lavori sulla Direttissima, e insieme la preoccupazione dei pendolari. L’intervento, la cui conclusione è prevista per il 4 marzo, riguarda la tratta fra Capena e Gallese e fra Settebagni e Roma Tiburtina per un totale di circa 20 km. Insieme a questi sono programmati sulla linea convenzionale Firenze-Roma, da giovedì al 7 maggio lavori notturni per il rinnovo dei binari e deviatoi che interesseranno i tratti di linea tra: Firenze Campo Marte-Firenze Rovezzano per 8 chilometri e tra Arezzo e Castiglion Fiorentino per 16 chilometri. Inoltre saranno rinnovati anche i deviatoi nelle stazioni di Compiobbi, Ponticino, Bivio Chiusi Sud e Fabro Ficulle.

"I lavori lungo la linea ferroviaria Firenze-Roma ci preoccupano molto per le conseguenze che potranno avere sugli orari" sottolinea Maurizio Da Re che guida da anni il comitato pendolari Valdarno Direttissima.

Durante i lavori per il rinnovo dei binari e dei deviatoi nelle località interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità che interesserà alcuni treni regionali tra Firenze-Arezzo Chiusi-Roma, Firenze-Foligno, Firenze-Borgo San Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve). I lavori comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per i treni in servizio tra Firenze Arezzo-Chiusi-Roma, Firenze Foligno, Firenze-Borgo San Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve), dall’Umbria verso Roma, Viterbo-Orte-Roma, Rieti-Roma sono previste: cancellazioni o limitazioni dei servizi, i tempi di percorrenza avranno un incremento fino a 10 minuti e ci saranno modifiche di orario anche con partenze anticipate o posticipate.