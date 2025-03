Al via i lavori sull’autostrada nel weekend

Domani sulla A1, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, prenderà il via la prima fase del piano dei lavori del viadotto Borro Campora. Sono previsti interventi di rifacimento completo della pavimentazione lungo la carreggiata nord. Le lavorazioni - pianificate sulla base delle analisi dei flussi di traffico con l’obiettivo di limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità - saranno concentrate in un unico fine settimana. Dalle 21 di domani alle 6 di lunedì 24 marzo, sarà attivata pertanto una deviazione di carreggiata in direzione Firenze, garantendo una corsia per entrambe le direzioni di marcia. Nel corso del week end ci sarà anche un presidio operativo a supporto dell’utenza con mezzi di soccorso meccanico e squadre di viabilità per segnalare eventuali code.