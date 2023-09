Al via Gold & Luxury Il nuovo corso Its alla Borsa Merci La Consulta orafa presenta il nuovo corso "Gold & Luxury" promosso dalla Fondazione Its Tab Turismo e Beni Culturali. Lunedì 4 settembre alle 17:30 alla Borsa Merci in piazza Risorgimento. Parteciperanno rappresentanti della Camera di Commercio, Ufficio Scolastico Regionale, Istituto Professionale "Margaritone" di Arezzo, Associazioni produttori orafi.