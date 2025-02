Al San Giuseppe Hospital la tecnica innovativa di installazione protesi

Per la prima volta nel nostro Paese, Korian Italia - "network della salute", modello unico in Italia e parte del Gruppo europeo Clariane – mette a disposizione dei pazienti una rivoluzionaria e innovativa tecnica di intervento di artroprotesi d’anca. Nel Valdarno la prima operazione eseguita in Italia e della terza in tutta Europa, resa possibile grazie alla piattaforma Robotica Rosa Hip. Ma il nuovo rivoluzionario intervento arriva anche al San Giuseppe Hospital di Arezzo, seguito dal dottor Jacopo D’Ascola.