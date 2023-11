Al Petrarca. Diritti o rovesci il teatro è donna

Una giornalista a volte fuori di testa intervista un’attrice comica, ma che sa essere arguta, su diritti delle donne, pari opportunità, esperienze di lavoro e di vita. Il mondo è quello dello spettacolo. Un’esilarante altalena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali e sconvolgimenti ormonali che lascia spazi di riflessione su stereotipi di genere e diritti violati. Va in scena stasera al Teatro Petrarca lo spettacolo "Diritti o rovesci ma pari!" con Katia Beni e Benedetta Giuntini. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne infatti arrivano tre eventi gratuiti organizzati dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo.

Dopo quello di stasera la programmazione riparte sabato 25 novembre con "Sante donnacce" di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte, sempre al Teatro Petrarca. Uno spettacolo comico che ironizza sulle donne, sugli equilibrismi per conciliare carichi domestici e vita lavorativa, sugli stereotipi che ancora imperversano. "Sante Donnacce" è pensato e prodotto in stretta collaborazione con Artemisia, l’associazione che opera a supporto delle donne vittime di violenza.

L’ultimo appuntamento si svolgerà martedì 28 novembre al Teatro Pietro Aretino. Un progetto musicale dal titolo "Spiriti Guida" in versione live firmato Cristina Donà e Saverio Lanza: un itinerario evocativo dove le canzoni scritte spesso a quattro mani lasciano affiorare i brani degli artisti di riferimento: da Lucio Battisti ai Bee Gees, da Claudio Monteverdi ai Beatles passando per Sinead O’Connor, Francesco De Gregori, Bjork e David Bowie. Il duo sarà preceduto dall’esibizione della giovane cantautrice Anna Carol.

Tutti gli spettacoli sono alle ore 21. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e ritiro del biglietto segnaposto sul sito discoverarezzo.com o ancora dalle 17,30 alle 19,30 e sempre e solo di mercoledì alla biglietteria del Teatro Petrarca. Nel giorno dello spettacolo la biglietteria del Petrarca sarà aperta dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21 mentre quella del Teatro Pietro Aretino dalle 20.

Angela Baldi