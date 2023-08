Akpa Akpro della Lazio è l’obiettivo a sorpresa Anche l’Empoli, però, chiede il centrocampista

Il nome nuovo per il centrocampo del Monza è quello di Jean-Daniel Akpa Akpro, mediano di proprietà della Lazio che già lo scorso anno lo aveva girato in prestito all’Empoli dove aveva ritrovato continuità e gol: uno, messo a segno contro il Bologna. Con la stessa formula anche i brianzoli si sono inseriti nella corsa all’ivoriano. Un profilo esperto, che compierà 31 anni a ottobre, che piace per due motivi: per l’esperienza maturata in biancoceleste e per la preparazione datagli da due allenatori stimati come Simone Inzaghi e Paolo Zanetti che hanno fatto di lui un giocatore duttile e abile nelle due fasi. Se il mercato dovesse poi portare anche Fabio Miretti dalla Juve, non è da escludere un nuovo avanzamento del jolly Pessina sulla linea dei trequartisti. Sull’asse Monza-Cagliari, invece, lenta progressione per Petagna: attenzione però all’Atalanta, costretta a fare i conti con l’infortunio di El Bilal Touré. Michael Cuomo