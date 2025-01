Aism, pronto il bando per il servizio civile. Ci sono due posti

È appena stato pubblicato un nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile in Aism, presso la sezione provinciale di Arezzo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, situata in Piazza Andromeda. Si tratta di un’incredibile opportunità che consentirà a giovani e giovanissimi, tra i 18 e i 28 anni, di scegliere di collaborare con Aism e il suo movimento e impegnarsi a dare vita a progetti concretamente pensati per le persone con sclerosi multipla. Ad Arezzo disponibili due posti, info: 338 5784774.