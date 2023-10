Aism, nuovo consiglio direttivo per la sezione di Arezzo

Arezzo, 16 ottobre 2023 – La sezione Provinciale di Arezzo dell'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ha il piacere di annunciare l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale di sabato 14 ottobre 2023, segnando un significativo passo avanti nella sua missione di supporto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla e patologie correlate.

Il nuovo consiglio, composto da giovani e nuovi volontari soci, rappresenta un importante segnale di rinnovamento per la sezione provinciale. I membri eletti sono Alessio d’Aniello (nuovo Presidente Provinciale), Serena Nocentini, Fabio Ceccarelli, Alessandro Loparco, Lorenzo Pratesi, Tania Falsini, Althea Stasolla e Valentino Lodolini.

L'elezione del nuovo Consiglio si è svolta in data odierna, subito dopo l'approvazione del bilancio 2022 e il completamento delle votazioni, grazie alla partecipazione attiva di tanti iscritti e dei loro familiari.

Questo segna un importante punto di svolta per la sezione di Arezzo, che aveva affrontato alcune sfide legate al ricambio generazionale. La presenza dei rappresentanti nazionali dell'AISM, Francesco Vacca (presidente nazionale) e Rachele Michelacci (vice presidente nazionale), durante tutto il congresso, sottolinea l'importanza di questa elezione.

Il nuovo Consiglio si impegna a rispondere ai nuovi bisogni e a promuovere l'associazione, lavorando per difendere i diritti delle persone con sclerosi multipla. Questo impegno include la collaborazione con il Centro Sclerosi Multipla e la Responsabile del Centro, Benedetta Calchetti e il coinvolgimento nei tavoli provinciali e regionali per il PDTA - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la SM.

Con oltre 700 persone affette da Sclerosi Multipla nella provincia di Arezzo, il nuovo Consiglio Provinciale di AISM è determinato a lavorare duramente per garantire un futuro migliore a coloro che ne hanno bisogno.