Aisa, corso gratuito per i tecnici del futuro

Sono 15 i posti per il corso gratuito di formazione per addetti a impianti tecnologici promosso da Zero Spreco Edu di Aisa Impianti, in collaborazione con Confartigianato e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Essere al servizio delle imprese, del mondo del lavoro e alle sue esigenze, a partire dalla formazione e dalla conoscenza dello sviluppo tecnologico. Con questo obiettivo, il bando apre le porte del corso a giovani di età superiore ai 16 anni e disoccupati che dovranno presentare domanda entro il 25 gennaio.

Le 400 ore di corso, di cui 320 saranno di tirocinio formativo, avranno l’obiettivo di formare manodopera da inserire in un settore che, come hanno sottolineato i promotori dell’iniziativa, registra da tempo una grande carenza di professionisti.

Gli ambiti di riferimento del corso sono quelli dell’impiantistica idraulica, elettrica e del riscaldamento, nonché della loro istallazione e manutenzione. Oltre alle ore di formazione teorica, in programma da marzo a maggio 2025, sono previsti dei tirocini presso alcune aziende del territorio: Termoidraulica Savinese, Deltaclima, Centro Tecnico BM e Lazzarini & Ricciarini.

Simone Bolgi, presidente della Confederazione Impianti di Confartigianato Imprese Arezzo, ha presentato il progetto augurandosi: "Che porti i giovani ad interessarsi al nostro lavoro. Abbiamo personale con un’età media molto alta e non riusciamo a coinvolgere i giovani nel nostro settore, che è in crescita.

Le aziende del territorio stanno registrando un aumento della richiesta di personale, che al momento manca. Quindi speriamo che questo progetto ci aiuti ad ampliare il bacino da cui attingere per nuove assunzioni, per crescere noi e far crescere i ragazzi". Entusiasta anche Giacomo Cherici, presidente di Aisa Impianti:"Ci rivolgiamo ai giovani che hanno necessità di avvicinarsi al mondo del lavoro e ricevere un’istruzione tecnica. È uno “zero spreco”, uno dei progetti con cui noi di Aisa Impianti cerchiamo di sostenere e riversare il nostro impegno su iniziative positive nel territorio".

Serena Convertino