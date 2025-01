Airc, tornano le arance della salute. Oggi e domani le piazze della solidarietà

AREZZOTornano anche ad Arezzo e provincia le arance della salute della Fondazione Airc che, dal 1965 è impegnata nella prevenzione – con la continua informazione rivolta a tutti – e nella ricerca sostenendo progetti scientifici di altissimo livello. L’appuntamento è per oggi e domani e coincide anche con un traguardo importante: il 60esimo anniversario della Fondazione. Sono coinvolte tremila piazze in tutta Italia "per ricordare – spiegano da Airc – che la prevenzione del cancro è anche nelle nostre mani, adottando comportamenti salutari". Torna la campagna che ogni anno ricorda l’importanza della prevenzione e permette di raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro. I fondi raccolti serviranno a finanziare la ricerca indipendente, a cui Fondazione Airc devolverà quest’anno 141 milioni di euro per sostenere, per esempio: 673 progetti innovativi, 90 borse di studio per giovani talenti, 8 programmi speciali. Un totale di oltre 5.400 medici e scienziati al lavoro in quasi cento istituzioni prevalentemente pubbliche in tutto il Paese.

Per questo volontari e volontarie Airc distribuiranno reticelle di arance rosse, vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp e vasetti di miele di fiori d’arancio. Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione dedicata alle azioni quotidiane che ciascuno può seguire per rimanere in salute con alcune speciali ricette a base di arance. Dove? Ad Arezzo sotto i portici di via Roma. Ad Ambra in via Trieste; a Bucine in via Roma; a Cortona in piazza del Comune. A Rassina in piazza Mazzini. A Sansepolcro in piazza Torre di Berta; a Stia in piazza della Repubblica. A Talla in piazza Nencetti, infine a Terranuova in piazza della Repubblica.