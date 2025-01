Orrore in strada: stacca falange del dito al rivale durante la violenta lite

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Gli ha staccato una falange con un morso. Ennesima lite ieri a Campo di Marte e due stranieri finiscono all’ospedale. E’ successo nel pomeriggio, intorno alle 16.30, quando il 118 è stato allertato per un’aggressione.

A Campo di Marte, teatro da anni di scorribande e spaccio, i soccorritori hanno trovato due uomini feriti. Tra i due era scoppiato un diverbio prima verbale, di cui non si conoscono le ragioni, ma poi degenerato fino all’aggressione.

A seguito dello scontro un 28enne è stato trasportato in codice minore ad Arezzo e un 36enne in codice 2, sempre al San Donato, questo con la falange di un dito staccata. Nella lite il 28enne gli avrebbe morso violentemente il dito fino a strappargli l’ultima falange.

Sul posto sono intervenuti Misericordia di Arezzo, Croce Bianca di Arezzo e carabinieri. Solo 24 ore prima, sempre in quello spicchio di prato, un’altra aggressione. Questa volta nei confronti di poliziotti. Durante un controllo un nigeriano ha opposto resistenza, scagliandosi contro gli agenti e procurando lesioni a tre poliziotti del reparto prevenzione crimine per evitare di essere accompagnato in questura. In suo possesso erano infatti state trovate varie dosi di droga.