Aggressione all'autista: uomo tenta di salire al volo a Arezzodalle

AREZZO

Dalle cinque alle sette telecamere su ogni autobus, più un pulsante di emergenza per il conducente. Autolinee Toscane da diversi mesi sta lavorando con le forze dell’ordine con l’obiettivo di alzare i livelli di sicurezza sui suoi mezzi e scongiurare episodi come quello accaduto lunedì pomeriggio. Erano da poco passate le 17, uno dei bus della linea extraurbana, che collega Castiglion Fibocchi ad Arezzo, si trovava alla fermata vicino al cimitero. Dopo aver fatto salire alcuni passeggeri, proprio mentre le porte si stavano chiudendo, un uomo straniero, è arrivato di corsa per salire. Ma, nonostante l’autista avesse già azionato il sistema di chiusura della porta e stesse ingranando la marcia per ripartire, l’uomo ha tentato di salire rimanendo così incastrato nella portiera a chiusura automatica. Il conducente accortosi di quanto accaduto ha premuto subito il dispositivo di apertura. A quel punto è accaduto il peggio.

Il passeggero, un po’ dolorante, ha reagito aggredendolo. Prima verbalmente, poi scagliandosi contro di lui con una testata in pieno volto. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri; lo straniero è stato identificato e ora rischia una denuncia per aggressione e interruzione di pubblico servizio. L’autista è stato accompagno al pronto soccorso con il labbro spaccato. Ieri mattina un altro episodio. Protagonista una donna che, beccata senza un regolare biglietto a bordo del bus ha insultato e spintonato il controllore. L’episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviari. Protagonista dell’aggressione una donna con un bambino sul passeggino. La Polizia di Stato, allertata dall’aggredito, è intervenuta nel tentativo di ricostruire la vicenda e rintracciare l’autrice del fatto.