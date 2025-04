Aggredisce la moglie, il giudice lo manda ai domiciliari. E lei da l’ok perché ritorni a casa

Cortona, 13 aprile 2025 – Aveva aggredito la moglie e poi fatto lo stesso con due carabinieri, mandandoli all’ospedale. Poi era finito in manette, arrestato in flagranza di reato. Il giorno dopo la notte di follia a Cortona il 30enne di origini tunisine era stato ascoltato davanti al giudice per l’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il tribunale ha disposto per lui come misura cautelare gli arresti domiciliari. Arresti domiciliari che dovrà scontare a casa sua, cioè dove tutti fatti sono avvenuti, e soprattutto insieme alla moglie che ha picchiato.

Le aveva tagliato una ciocca di capelli e poi l’aveva aggredita. Quando i carabinieri sono intervenuti ha spiegato loro che lo aveva fatto perché temeva che la moglie lo tradisse. Ma prima i militari lo avevano fermato lungo la Sr71, in località Vallone. Si trovava in auto e qui il primo campanello di allarme. la pattuglia conosceva bene il soggetto alla guida e sapeva bene che era sottoposto ad un regime di libertà vigilata e anche che era senza patente. Ma stava guidando lo stesso, nei pressi di casa. All’alt, non senza qualche resistenza, lo hanno trovato a fianco di due birre finite. Aveva bevuto da poco e lo aveva fatto dopo il litigio con la moglie. “Sono esasperato”, aveva detto alla pattuglia.

A quel punto i carabinieri erano saliti a casa sua, anche perché la moglie aveva intuito che il marito si era allontanato. I militari hanno appreso i fatti, la situazione sembrava tranquillizzarsi. E invece no. Il tunisino ha preso due coltelli dalla cucina e ha iniziato a brandire le lame con toni minacciosi. Sia nei confronti della moglie che nei confronti dei carabinieri. Ha anche provato a colpire i militari che quindi sono messi in sicurezza all’esterno dell’ufficio. Quindi hanno chiamato i rinforzi. Alla fine erano più di dieci sul posto, compreso il comandante della Compagnia Antonio De Sanis e il comandante della stazione di Camucia Massimiliano Canzonetta.

Ed è così che Camucia si è illuminata a giorno dalle sirene e lampeggianti delle gazzelle e delle ambulanze, tutte concentrate sul posto per placare la situazione. Quando i militari si sono avvicinati per mettere le manette all’esagitato lui ha continuato ad andare in escandescenza iniziando a dimenarsi. Così ha rifilato una testata ad un carabiniere e preso a calci e pugni l’altro, prima di iniziare a sbattere la propria testa contro il cortile di casa sua. Alla fine il bilancio era stato di due militari feriti con una prognosi di sette e dieci giorni.

LuAmo