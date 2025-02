Aggredisce e picchia la moglie. L’allarme alla polizia dato dal figlio

PERUGIA - I reati da codice rosso nelle loro diverse forme sono tra gli elementi di allarme che risaltano maggiormente anche in Umbria. Lo ha più volte sottolineato il procuratore generale Sergio Sottani e lo ha confermato nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario. I fatti sembrano confermare questa esclation.

L’ultimo episodio noto, in ordine di tempo, arriva da Perugia. Dove gli uomini della squadra volante sono intervenuti per rispondere a una chiamata di aiuto arrivata da via Cortonese, dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia. Secondo quanto riferito agli agenti dalla vittima, sentita una volta raggiunto l’indirizzo indicato, in seguito una lite per motivi passionali, era stata violentemente aggredita dal compagno, il quale, dopo averla spintonata e fatta cadere a terra, l’avrebbe trascinata in camera da letto per poi percuoterla.

La donna ha riferito che era riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto al figlio, il quale, allarmato, aveva richiesto l’intervento di una pattuglia della polizia. Una volta verificato lo stato di salute della vittima, i poliziotti hanno accompagnato l’uomo, 36 anni, in questura dove, una volta concluse le procedure, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.