Affitti, il bando per i contributi

Pubblicato il bando per il contributo affitti 2023. Bibbiena mette risorse proprie in aggiunta a quelle del fondo nazionale. Lo scorso anno furono aiutati 95 nuclei familiari. Fino al 22 novembre cittadini e famiglie potranno presentare domanda di contributo per l’integrazione del canone di affitto. La domanda va presentata sui moduli scaricabili dal sito www.comunedibibbiena.ar.it e disponibili presso la sede all’ufficio sociale in via Berni, 25. Possono partecipare al bando le persone residenti nel Comune di Bibbiena e con i seguenti requisiti: residenza anagrafica nell’immobile (ubicato nel territorio comunale) per il quale si richiede il contributo, siano titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e altro.