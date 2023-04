Aeronautica, esercitazione al Serristori

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione all’aviosuperficie Serristori a Castiglion Fiorentino che ha visto protagonisti gli equipaggi dell’83° Gruppo Volo del 15° Stormo di Cervia dell’Aeronautica Militare e i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana.

L’evento, ha avuto lo scopo di addestrare gli equipaggi di volo dell’Aeronautica Militare a operare congiuntamente e sinergicamente con gli altri attori nazionali preposti alle attività di ricerca e soccorso.

Il rischieramento, già dalle prime ore del mattino, si è svolto sul sedime dell’Aviosuperficie Serristori, sede di un Aeroclub e scuola volo specializzata nell’addestramento di piloti civili affetti da disabilità. L’incontro con il Presidente della Scuola Volo Franco Bentenuti, ha permesso un momento di scambio culturale a tema "soccorso aereo" incentrato sullo studio di metodologie d’impiego di equipaggiamenti, di procedure future atte all’abbattimento delle barriere architettoniche nel mondo del volo, dell’inclusione e sviluppo di tecniche di soccorso innovative. "Sul posto, anche il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, "Un cospicuo numero di uomini di buona volontà e con grande altruismo si è esercitato al Centro di Volo Serristori per soccorrere chi è in difficoltà ed ha bisogno di aiuto. Grazie a tutti, per quello che fate e per il coraggio che ci mettete" ha dichiarato Agnelli