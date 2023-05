Adesso è ufficiale. Del Grosso nuovo Direttore Sportivo del Montevarchi

Arezzo, 22 maggio 2023 – Come avevamo anticipato la settimana scorsa, sarà Nicola Del Grosso il nuovo direttore sportivo della prima squadra e degli juniores nazionali del Montevarchi Calcio. Lo ha comunicato oggi la società rossoblù, ricordando come Del Grosso si una persona con esperienza pluriennale nei campionati di serie D e profondo conoscitore del calcio giovanile. “Un profilo che si coniuga con le strategie societarie”, ha spiegato l’Aquila. Del Grosso, classe 1956, originario della provincia di Benevento ma fiorentino d’adozione, ha avuto un’esperienza con la Sangiovannese dove, dal 2017, ha ottenuto un prezioso quinto posto con qualificazione ai playoff e due salvezze, una sul campo e una anticipata causa Covid. In precedenza era stato direttore sportivo a Grassina, cogliendo un playoff in Eccellenza con la prima squadra e il titolo regionale Juniores 2017. E’ stato anche direttore sportivo e poi direttore generale a Scandicci, dopo essere stato prima accompagnatore ufficiale della juniores della Rondinella e poi direttore sportivo nella società biancorossa. Quindi l’esperienza al Fiesolecaldine, dove ha vinto il campionato di Promozione e di Eccellenza ed è rimasto per il primo anno di serie D. Poi nel 2012-2013 un anno alla Rignanese, sempre come ds, dove ha vinto il campionato juniores regionale e la Coppa Disciplina. Ha avuto esperienze anche al Terranuova Traiana e, recentemente, all’Aglianese.