Addio politica La Provincia naviga a vista

Isso, Essa e ’O Malamente. L’epopea di Alessandro Polcri è una sceneggiata napoletana con il classico triangolo e il finale già scritto. Isso, il centrodestra tradito ma fedele al sindaco con cui governa Anghiari; Essa, la nuova fiamma di centrosinistra che oscilla ma non abbandona il presidente della Provincia e infine ’O Malamente Polcri che incassa un risultato bulgaro, con l’unica eccezione di Patto Civico. "Nessuno vorrà davvero intestarsi la responsabilità politica di far saltare milioni di progetti in ponte", avevamo scritto domenica sull’approvazione del bilancio. Pronostico fin troppo facile. La tregua di ieri non cancella la precarietà di questa stralunata legislatura senza maggioranza e senza opposizione. La politica è sparita: si naviga a vista.

f.d’a.