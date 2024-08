Addio Paolo Mosconi, politico doc: "Figura di grande valore e lealtà"

LUCIGNANO

Lutto nel comune di Lucignano per la scomparsa di Paolo Mosconi. Nato nel 1954, è stato consigliere comunale e capogruppo di "Insieme per Lucignano", distinguendosi come una figura di rilievo nella vita politica e sociale del paese. Mosconi è venuto a mancare a causa di una breve malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Stimato e apprezzato da tutti, è sempre stato considerato una personalità di spicco nel panorama politico lucignanese, oltre che un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio del suo paese e del territorio della Valdichiana. Nel corso degli anni, Mosconi è stato anche attivamente coinvolto nella Pro Loco, nella Maggiolata Lucignanese e nel Gruppo Folkloristico di Lucignano, di cui è stato membro per ben 50 anni. La sua dedizione e il suo impegno costante hanno lasciato un segno indelebile nella comunità, rendendolo una figura amata e rispettata da tutti. Le condoglianze alla famiglia Mosconi arrivano da tutte le amministrazioni comunali locali e dagli abitanti della città, che si stringono attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

La sindaca di Lucignano, Roberta Casini, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, ha espresso "le più sentite condoglianze alla famiglia Mosconi per la scomparsa del caro Paolo, uomo di grande valore e lealtà, che tanto si è speso per la nostra comunità". Anche il sindaco Mario Agnelli e l’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino hanno voluto esprimere le loro condoglianze, sottolineando l’importanza del contributo di Mosconi alla vita sociale e culturale della Valdichiana. Oggi, alle ore 16, saranno celebrati i funerali nella la Chiesa della Collegiata di Lucignano.