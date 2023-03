Addio alla Spiaggina Il campo diventa nido Ufficiale a Montecchio il nuovo impianto

di Luca Amodio

Sorgerà a Montecchio Vesponi la nuova area sportiva a Castiglion Fiorentino. Il progetto prevede la realizzazione di un campo di calcio di livello comunale nell’area adiacente alle attrezzature sportive già presenti, cioè al centro di guida sicura Strasicura Park. Sarà qui l’erede della Spiaggina, lo storico impianto sportivo sito nelle vicinanze della scuola primaria del capoluogo, dove si svolgono gli allenamenti dei gruppi giovanili della Castiglionese.

Al suo posto, grazie ai 4 milioni stanziati dal Pnrr, sorgerà un nuovo asilo nido destinato ai bambini tra i 0 e i 6 anni. I tempi per il nuovo polo scolastico non sono ancora noti ma il cantiere dovrebbe partire a breve. Tornando al nuovo impianto, il provvedimento per la nuova variante è stato votato ieri nel consiglio comunale, approvato con il voto della maggioranza più del gruppo Castiglion nel Cuore. Contrari i tre consiglieri di Città al Centro.

"La prossima fase prevista nell’iter è l’acquisizione del terreno", ci spiega il vice sindaco di Castiglion Fiorentino, Devis Milighetti. "L’obiettivo dell’amministrazione è far partire i lavori nel 2024, appena iniziati i tempi saranno veloci", aggiuge Milighetti che ha anche la delega ai lavori pubblici." "La volontà, appena messo su carta il progetto, sarà anche quello di reperire finanziamenti, sia con i bandi, anche della Regione Toscana, sia con l’interlocuzione con partnership private".

Nel bozza del disegno, oltre al nuovo campo da gioco (56m x 107m), troveranno spazio anche gli spogliatoi, la biglietteria e i servizi bar per un’area complessiva di 240 metri quadrati, a cui si deve aggiungere lo spazio per parcheggi e tribune. Il campo sorgendo nei pressi sia della linea ferroviaria Firenze Roma (limite di 30 metri dalla rotaia) sia della Sr71 dovrà osservare quanto previsto dalle normative, dunque l’ingresso dalla strada Umbro Casentinese dovrà prevedere soluzioni stradali che non inficino la funzionalità dell’arteria. Il punto sarà al centro di un incontro con la Provincia. Inoltre, il nuovo spazio che sorgerà dovrà garantire la coerenza con il contesto paesaggistico.