Addio alla festa dello sport Il premio Fair Play trasloca

di Luca Amodio

Il premio internazionale Fair Play Menarini saluta Castiglion Fiorentino e dopo 26 edizioni in provincia di Arezzo si trasferisce a Fiesole. La data della manifestazione che ogni anno premia le icone dello sport che si sono contraddistinte per il loro bon ton, fuori e dentro il campo, è in programma il prossimo 5 luglio nello splendido Teatro Romano di Fiesole. Dal 1997, quando venne istituito, la location della manifestazione era stata la provincia di Arezzo, prima con la città capoluogo, poi con Cortona e infine con Castiglion Fiorentino dove si sono svolte le ultime edizioni di uno degli eventi più attesi e seguiti dell’estate. Nel 2022 tra le icone del mondo dello sport che sono salite sul palco del loggiato vasariano si sono alternati, tra gli altri, Massimo Ambrosini, Fabrizio Ravanelli, Tania Cagnotto e Federica Pellegrini. Ma il parterre dei campioni premiati negli anni, ben 400 per 26 edizioni, è una vera e propria hall of fame che raccoglie i nomi delle stelle, di fama nazionale e internazionale, più brillanti di ogni disciplina sportiva a cui è andato poi il titolo di ambasciatore del Fair Play.

"Per 10 anni, dal 2013, Castiglion Fiorentino ha condiviso con il premio Fair Play un lungo percorso in cui abbiamo sempre messo al centro la promozione dei valori dello sport e la nostra città non ha che potuto rafforzare il suo nome anche a livello europeo", dice il Sindaco Mario Agnelli che parla adesso di un "nuovo capitolo" con la fondazione Menarini. E infatti il rapporto con la città di Castiglion Fiorentino costruito in questi anni continuerà a dare i suoi frutti. Proprio ieri è stata annunciata la data della sesta edizione del Gran Galà dello Sport, in programma al teatro Mario Spina il 20 marzo alle 21, che quest’anno vedrà proprio la collaborazione del premio Fair Play.

"Un evento che, seppur nella sua dimensione locale, ha tratto dal Fair Play Menarini ispirazione visto che in questa serata premieremo atleti affermati ed emergenti per i loro valori sociali ed etici - continua Agnelli - il sostegno della fondazione è, per l’amministrazione, la naturale prosecuzione di quel cammino intrapreso insieme all’insegna dell’etica sportiva". "Castiglion Fiorentino ha ospitato per anni il premio Fair Play contribuendo alla sua crescita, vedere che la città ha continuato a promuovere quei valori con un suo evento nel territorio è per noi motivo di orgoglio - dichiara il presidente della fondazione Fair Play Menarini, Antonello Biscini - per questo siamo felici di sostenere il gran galà: una sorta di prima tappa verso il premio". Tutti i proventi della cerimonia alla Misericordia castiglionese.