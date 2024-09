Addio a Luciano Pascucci, il suo negozio ha fatto la storia del centro

Profondo cordoglio a Montevarchi per la morte di Luciano Pascucci, che con il suo negozio di oreficeria ha rappresentato un pezzo di storia del mondo del commercio montevarchino.

Il locale, che si trovava tra piazza Magiotti e via Poggio Bracciolini, ha accompagnato per decenni la clientela. Un negozio storico, che ha chiuso negli ultimi anni per cessazione di attività e per la volontà dei proprietari, Luciano e la moglie Alba di godersi la meritata pensione. Vicinanza è stata espressa dal Movimento Prima Montevarchi.

"Luciano Pascucci purtroppo ci ha improvvisamente lasciato. Persona educata e gentile, per decenni ha gestito con la moglie Alba la sua oreficeria nel centro storico, al servizio della comunità cittadina - ha ricordato PM - Ci lascia un amico che ci ha sostenuto e che è stato vicino al Sindaco e alla Amministrazione.

Alla signora Alba e a tutta la famiglia manifestiamo la nostra vicinanza ed il cordoglio di tutto il Movimento".

Molte anche le testimonianze di affetto sui social.