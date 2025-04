Addio a Giovagnini, città in lutto. Si è spento il maestro dei presepi

Fino a pochissimo tempo fa continuava a realizzare presepi, passione nata da bambino con una manualità eccezionale conservata anche in età avanzata. Se n’è andato a 91 anni Gian Carlo Giovagnini, persona di una squisitezza assoluta, che viveva con la famiglia nella frazione di Santafiora a Sansepolcro. Da tempo in pensione dopo essere stato dipendente del vecchio stabilimento Buitoni, uno degli addetti della portineria all’ingresso principale della fabbrica da Porta del Castello.

Fra gli elaborati più originali, un presepe dentro una vasca con acqua e pesci, uno in una stella e un altro in una nuvola; a volte amava riprodurre anche parti e angoli di Sansepolcro. La maestria acquisita in materia gli era valsa anche importanti riconoscimenti: primo posto nel concorso del Natale 1965 e secondo l’anno successivo, con oltre 200 presepi in gara e i campanili del Borgo sullo sfondo. Partecipante fisso alla Mostra di Arte Presepiale nella chiesa dei Servi di Maria, quando nel 2020 venne sostituita dal contest "Vetrine di Natale" Giovagnini si era aggiudicato il secondo posto con il presepe esposto nella farmacia Galardi. Ieri pomeriggio, nella chiesa di Santafiora, l’ultimo saluto da parte della sua gente; alla moglie Rosa e ai figli Aldo, Lucia e Carla la redazione rinnova le proprie condoglianze.