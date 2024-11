Addio a Francesca . Oggi l’ultimo saluto alla ragazza di Rondine

È scomparsa prematuramente Francesca Leonessi De Juliis, dal 2015 tra le più giovani collaboratrici della comunità di Rondine, che la saluta definendo la sua perdita: "Un dolore immenso per tutta la comunità, per i nostri amici e sostenitori, e per chi ha avuto il grande privilegio di incontrarla e condividere con lei anche solo alcuni momenti del cammino". Per chi desidera partecipare alle esequie, la cerimonia si terrà nel pomeriggio di oggi alle ore 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore in Piazza Giotto ad Arezzo.